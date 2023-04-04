Мастер-класс

В музее ИЗО Ингушетии пройдет мастер-класс по стринг-арту

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 12 апреля состоится мастер-класс по стринг-арту, проинформировал наше издание представитель регионального Минкультуры.

Как пояснил собеседник, стринг-арт — это нитяная графика, то есть изображение создается с помощью ниток на картоне или другом твёрдом основании.

Мастер-класс проведет Юсуф Аушев. Несмотря на его юный возраст, он провел уже не одно подобное мероприятие, на которых его подопечные создали не один десяток картинок из нитей.

Начнется мастер-класс в 13:00.

 

 

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