В музее ИЗО Ингушетии пройдет мастер-класс по стринг-арту
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 12 апреля состоится мастер-класс по стринг-арту, проинформировал наше издание представитель регионального Минкультуры.
Как пояснил собеседник, стринг-арт — это нитяная графика, то есть изображение создается с помощью ниток на картоне или другом твёрдом основании.
Мастер-класс проведет Юсуф Аушев. Несмотря на его юный возраст, он провел уже не одно подобное мероприятие, на которых его подопечные создали не один десяток картинок из нитей.
Начнется мастер-класс в 13:00.