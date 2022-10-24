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В музее ИЗО Ингушетии пройдет персональная выставка Лидифы Мержоевой «Симфония моей души»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 27 октября состоится открытие персональной выставки члена Союза художников России, народного художника республики Лидифы Мержоевой «Симфония моей души», сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке художница представит более 20 произведений, среди которых пейзажи, натюрморты, сюжетные работы, художественная роспись по шёлку — батик.

«Работы Лидифы Махмедовны позволят зрителям испытать самые разнообразные эмоции и насладиться глубокой проработкой мельчайших деталей и тонкой живописной нюансировкой», — рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора музея Алихан Гаирбеков.

По его словам, имя талантливой художницы, общественного деятеля, замечательного педагога и директора художественной школы города Назрани Лидифы Мержоевой известно не только в Ингушетии, но и за ее пределами. Она активный участник международных и межрегиональных художественных выставок. Ее творчество представлялось в рамках Дней культуры Ингушетии в Казахстане, Бельгии, Израиле, Грузии, Китае. Персональные выставки Лидифы Мержоевой прошли в Москве, Дагестане, Чечне и др.

Желающих посетить мероприятие, приятно и с пользой провести время приглашают 27 октября в 14:30 по адресу: г. Карабулак, ул. Вассан-Гирея Джабагиева, 139.

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