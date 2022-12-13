В музее ИЗО Ингушетии пройдет тренинг по профилактике терроризма

Мероприятие для школьников города Карабулака проведут психолог Зарема Татиева и сотрудники правоохранительных органов региона.

Цель мероприятия — рассказать детям о том, что такое терроризм, о том, как ему противостоять и об основных правилах поведения в условиях угрозы терактов.

Начало мероприятия — в 11:00. Приглашаются все желающие.