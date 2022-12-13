Мероприятие

В музее ИЗО Ингушетии пройдет тренинг по профилактике терроризма

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 15 декабря состоится тренинг по профилактике терроризма и экстремизма «Жить в мире с собой и с обществом», сообщила пресс-служба учреждения.

Мероприятие для школьников города Карабулака проведут психолог Зарема Татиева и сотрудники правоохранительных органов региона.

Цель мероприятия — рассказать детям о том, что такое терроризм, о том, как ему противостоять и об основных правилах поведения в условиях угрозы терактов.

Начало мероприятия — в 11:00. Приглашаются все желающие.

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