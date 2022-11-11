В музее ИЗО Ингушетии пройдет выставка изделий Асият и Фатимы Хаматхановых

Коллекция посвящается главному символу культурного кода ингушей «Орнамент — наследие народа».

На выставке будут представлены 12 сумок, выполненных в разных техниках с использованием различных видов кожи и меха, включая сумки, расписанные художниками, и сумки с вышивкой. Центром экспозиции станут сумки с гобеленами ручной работы, на создание каждого из которых ушло больше месяца.

Презентация выставки состоится 15 ноября в 14:30 мск.