В музее ИЗО Ингушетии пройдет выставка изделий Асият и Фатимы Хаматхановых
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 15 и 16 ноября пройдет выставка сумок ручной работы авторского дуэта Асият и Фатимы Хаматхановых, сообщила пресс-служба учреждения.
Коллекция посвящается главному символу культурного кода ингушей «Орнамент — наследие народа».
На выставке будут представлены 12 сумок, выполненных в разных техниках с использованием различных видов кожи и меха, включая сумки, расписанные художниками, и сумки с вышивкой. Центром экспозиции станут сумки с гобеленами ручной работы, на создание каждого из которых ушло больше месяца.
Презентация выставки состоится 15 ноября в 14:30 мск.