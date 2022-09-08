Выставка

В музее ИЗО Ингушетии пройдет выставка по мотивам романа «Из тьмы веков»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие первой персональной выставки молодой и талантливой художницы Дали Яндиевой «По мотивам романа Идриса Базоркина «Из тьмы веков», сообщила пресс-служба учреждения.

На своей выставке Дали Яндиева представит 20 работ, 10 из которых — акварели, и 10 — эскизы в компьютерной графике.

Помимо работ Дали Яндиевой в рамках выставки зрителям будут представлены фотографии Идриса Базоркина с семьёй, коллегами и друзьями из фонда музея.

Краеведам и почитателям таланта Идриса Базоркина особенно интересно будет то, что на выставке будет представлена часть бесценного архива Якуба Патиева: исторические фото и документы, издания романа «Из тьмы веков» разных лет.

Приятным подарком для зрителей, пришедших на торжественное открытие выставки, станет отрывок из спектакля «Из тьмы веков» в исполнении артистов Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетия.

Мероприятие состоится 20 сентября, начало — в 14:30.

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