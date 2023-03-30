В музее ИЗО Ингушетии состоится мастер-класс Натальи Кодзоевой по бисероплетению

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 4 апреля пройдет мастер-класс Натальи Кодзоевой по изготовлению женских украшений из бисера, проинформировал нашу газету представитель учреждения.

По его словам, мастерица познакомит всех желающих научиться бисероплетению с различными техниками работы с этим материалом. Участники мероприятия получат все, что нужно для творчества, — бисер и аксессуары.

«Этот мастер-класс станет по-настоящему запоминающимся и интересным времяпрепровождением. Каждый участник унесёт с собой подарок, созданный своими руками», — сказал он.

Мероприятие начнется в 14:30.

Приобрести билеты можно по ссылке. Билеты доступны также обладателям «Пушкинской карты». Количество участников ограничено.

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