В музее ИЗО Ингушетии состоится мастер-класс Натальи Кодзоевой по бисероплетению
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 4 апреля пройдет мастер-класс Натальи Кодзоевой по изготовлению женских украшений из бисера, проинформировал нашу газету представитель учреждения.
По его словам, мастерица познакомит всех желающих научиться бисероплетению с различными техниками работы с этим материалом. Участники мероприятия получат все, что нужно для творчества, — бисер и аксессуары.
«Этот мастер-класс станет по-настоящему запоминающимся и интересным времяпрепровождением. Каждый участник унесёт с собой подарок, созданный своими руками», — сказал он.
Мероприятие начнется в 14:30.
Приобрести билеты можно по ссылке. Билеты доступны также обладателям «Пушкинской карты». Количество участников ограничено.