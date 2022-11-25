Выставка

В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие персональной выставки Алихана Майриева

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 29 ноября состоится открытие персональной выставки Алихана Майриева «Край родной — неиссякаемый источник вдохновения», сообщила пресс-служба учреждения.

В экспозиции выставки будет представлено более 30 работ мастера, написанных в различных жанрах и тематических направлениях.

«Творчество известного ингушского художника Алихана Берснаковича Майриева знакомо многим любителям живописного искусства не только в нашей республике, но и во многих регионах России. На всех художественных выставках, в которых представлено его творчество, картины производят неизменно глубокое впечатление и всегда пользуются популярностью у зрителей», — рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора Алихан Гаирбеков.

Начало мероприятия — в 14:30 мск.

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