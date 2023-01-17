В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие персональной выставки Танзилы Измайловой

Торжественное открытие выставки под названием «Предназначение» состоится 19 января. Мероприятие начнется в 14:30.

Как рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора музея Алихан Гаирбеков, это не первая персональная выставка живописца в стенах музея, в очередной раз Танзила Измайлова порадует своих поклонников более пятьюдесятью новыми полотнами с изображением пейзажей, натюрмортов, мотивов родного края.

«Приглашаются все желающие», — отметил собеседник.