В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие персональной выставки Танзилы Измайловой
Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии приглашает на персональную выставку художницы Танзилы Измайловой (Кодзоевой), сообщила пресс-служба учреждения.
Торжественное открытие выставки под названием «Предназначение» состоится 19 января. Мероприятие начнется в 14:30.
Как рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора музея Алихан Гаирбеков, это не первая персональная выставка живописца в стенах музея, в очередной раз Танзила Измайлова порадует своих поклонников более пятьюдесятью новыми полотнами с изображением пейзажей, натюрмортов, мотивов родного края.
«Приглашаются все желающие», — отметил собеседник.