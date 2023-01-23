В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие персональной выставки Заремы Базиевой

На выставке, которая называется «Жизнь и творчество», вниманию любителей живописи будет представлено около 30 работ, в которых отражены ощущения художницы по отношению к окружающему миру, к своей земле, своему народу.

«Зарема Базиева — молодая художница, но ее творчество уже любимо всеми, кто с ним столкнулся, и покорит еще немало сердец», — отметил заместитель директора музея Алихан Гаирбеков.

Торжественная часть мероприятия начнется в 14:30 мск.