В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие выставки «Декоративно-прикладное искусство Дагестана»

Представленная Дербентским государственным историко-архитектурным и археологическим музеем-заповедником выставка познакомит всех желающих с историей и культурой народов Дагестана. В экспозиции будут представлены пёстрые ворсовые и безворсовые ковры-сумахами, ковры ручной работы, кубачинские изделия из серебра, балхарские гончарные игрушки и предметы быта, предметы, украшенные уникальной техникой унцукульской насечки металлом по дереву и многое другое.

Также в рамках выставки пройдут мастер-классы известных мастеров Дагестана по кубачинскому ювелирному делу и унцукульской насечке металлом по дереву Хидрильяса Ахмедова и Магомедали Магомедалиева.

Начало мероприятия — в 14:30.