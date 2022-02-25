В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие выставки «Декоративно-прикладное искусство Дагестана»
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 3 марта в рамках межмузейного сотрудничества состоится открытие выставки «Декоративно-прикладное искусство Дагестана», сообщила пресс-служба учреждения.
Представленная Дербентским государственным историко-архитектурным и археологическим музеем-заповедником выставка познакомит всех желающих с историей и культурой народов Дагестана. В экспозиции будут представлены пёстрые ворсовые и безворсовые ковры-сумахами, ковры ручной работы, кубачинские изделия из серебра, балхарские гончарные игрушки и предметы быта, предметы, украшенные уникальной техникой унцукульской насечки металлом по дереву и многое другое.
Также в рамках выставки пройдут мастер-классы известных мастеров Дагестана по кубачинскому ювелирному делу и унцукульской насечке металлом по дереву Хидрильяса Ахмедова и Магомедали Магомедалиева.
Начало мероприятия — в 14:30.