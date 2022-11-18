В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие выставки ученого и художника Хасолта Акиева

«Хасолт Акиев вел активную научно-исследовательскую деятельность, являлся кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории Ингушского государственного университета, имел звание «Заслуженный деятель науки Республики Ингушетия», был автором целого ряда научных работ по истории народов Северного Кавказа. Свою творческую активность он также проявил в поэзии и живописном искусстве, являвшимися для него неотъемлемой частью выражения индивидуальности и таланта», — рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора музея Алихан Гаирбеков.

По его словам, в экспозиции персональной выставки Хасолта Акиева представлено более 80 художественных работ мастера, написанных в различных жанрах живописного искусства, и часть личного архива.

Желающих посетить мероприятие приглашают 22 ноября в 14:30 мск по адресу: г. Карабулак, ул. Джабагиева, 139.