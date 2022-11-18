Музей

В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие выставки ученого и художника Хасолта Акиева

0

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 22 ноября откроется персональная выставка Хасолта Акиева «Кистью творца остановленный миг», приуроченная к 80-летию со дня его рождения, сообщила пресс-служба учреждения.

«Хасолт Акиев вел активную научно-исследовательскую деятельность, являлся кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории Ингушского государственного университета, имел звание «Заслуженный деятель науки Республики Ингушетия», был автором целого ряда научных работ по истории народов Северного Кавказа. Свою творческую активность он также проявил в поэзии и живописном искусстве, являвшимися для него неотъемлемой частью выражения индивидуальности и таланта», — рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора музея Алихан Гаирбеков.

По его словам, в экспозиции персональной выставки Хасолта Акиева представлено более 80 художественных работ мастера, написанных в различных жанрах живописного искусства, и часть личного архива.

Желающих посетить мероприятие приглашают 22 ноября в 14:30 мск по адресу: г. Карабулак, ул. Джабагиева, 139.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В краеведческом музее Ингушетии проводятся адаптированные экскурсии для незрячих
Ингушские школьники приняли участие в олимпиаде «Символы России. Петр I»
Студенты Ингушского госуниверситета приняли участие в форуме «Сталинградские высоты»
Полицейские в городе Назрани Ингушетии обнаружили «закладки» с героином
Правоохранители Ингушетии проводят проверку после наезда на несовершеннолетнего пешехода
Ансамбль национальной гвардии России исполнил в Назрани ингушские мелодии
На олимпиаду «Я — профессионал» поступило около 700 заявок из Ингушетии
Сотрудники ОФСИН по Ингушетии навестили ветеранов уголовно-исполнительной системы
35 работ на премию Росприроднадзора представили дети из Ингушетии
В Ингушетии установили инсинератор для утилизации биологических отходов
Власти столицы Ингушетии объявили конкурс на лучшее новогодннее формление зданий субъектов МСП

Главное

Яндекс.Метрика

 