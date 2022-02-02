В музее ИЗО Ингушетии состоится вечер памяти, посвященный 30-летию подвига Суламбека Осканова

«7 февраля 2022 года исполняется 30 лет подвигу славного сына ингушского народа, первого Героя Российской Федерации, генерал-майора авиации Суламбека Сусаркуловича Осканова, героически погибшего при выполнении лётного задания, уводя неисправный самолет от жилого поселка, чем спас сотни людей от неминуемой гибели. Ежегодно в нашем музее проходят тематические мероприятия, посвященные подвигу Суламбека Осканова и направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения», — отметил собеседник.

По его словам, вечер памяти, в котором примут участие учащиеся третьей школы Карабулака, предварит выставка детских работ, посвящённых подвигу Суламбека Осканова.

Начало мероприятия — в 11:00.