Выставка

В музее ИЗО Ингушетии состоится выставка-продажа картин по итогам благотворительного пленэра

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 17 января состоится выставка-продажа картин, созданных во время благотворительного пленэра «От сердца к сердцу», который недавно прошел в республике, сообщила пресс-служба учреждения.

В двухдневном благотворительном мероприятии приняли участие народные художники Хож-Ахмед Имагожев, Башир Даурбеков, Батыр Картоев. К опытным пленэристам присоединились заслуженный деятель искусств Ингушетии Аюп Цуроев, живописцы Алихан Паров и Марина Хачубарова, которые в первый раз в своей творческой карьере написали картины под открытым небом. Всего художники создали девять полотен.

Как рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора музея Алихан Гаирбеков, вырученные средства от продажи картин будут направлены на покупку предметов для творчества и развивающих игр для региональных специализированных учреждений, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

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