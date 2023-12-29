В музее ИЗО Ингушетии состоялась «Презентация художника» Асет Албаковой

Вниманию посетителей представлено более 20 работ молодой художницы, в которых нет однообразия. По словам куратора выставки ученого секретаря музея Светланы Плиевой, в них все — от тайн космоса и вселенной до красоты природы, а также этнические мотивы, и все, что дорого каждому человеку: воспоминания из детства, любимые места, мечты.

«В некоторых работах Асет можно заметить влияние творчества ее любимого голландского художника Винсента Ван Гога», — отметила Плиева.

Поддержать Асет Албакову на ее первой выставке пришли признанные в республике и за ее пределами художники и мастера декоративно-прикладного искусства, а также ее родные и близкие. Руководитель музея Любовь Тумгоева отметила многогранный талант художницы и выразила надежду, что проект «Презентация художника» станет началом ее успешного творческого пути.

Как рассказал наш собеседник, Асет Албакова по образованию фельдшер, но всегда имела желание творить прекрасное. Сначала творчество было просто ее хобби, но потом стало потребностью души, она с удовольствием писала графические работы. Последние три года благодаря поддержке супруга Ислама Бузуртанова Асет серьезно занялась написанием живописных картин масляными красками. Асет — самоучка, все ее художественные навыки — это результат работы над собой, собственные поиски своего стиля.

Выставка «Взгляд на мир через искусство» продлится до 23 января 2024 года. Она доступна всем обладателям «Пушкинской карты».