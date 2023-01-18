В музее ИЗО Ингушетии состоялась выставка-продажа картин по итогам благотворительного пленэра

В акции приняли участие известные художники Хож-Ахмед Имагожев, Башир Даурбеков, Батыр Картоев, а также мастер декоративно-прикладного искусства Аюп Цуроев и живописцы Алихан Паров и Марина Хачубарова, которые впервые написали картины на пленэре. Итогом их двухдневной работы стали девять полотен с изображением пейзажей горной Ингушетии.

Заместитель директора музея, куратор мероприятия Ася Евлоева вручила благодарственные письма участникам пленэра, а также сообщила, что все работы выкупит меценат, который пожелал не афишировать свое имя, так как предпочитает совершать благотворительность без огласки.

На вырученные от продажи картин деньги будут куплены наборы для творчества и развивающие игры для детей-инвалидов, которые проходят реабилитацию в специализированных учреждениях республики.