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В музее ИЗО Ингушетии состоялась запись проекта «Грация ингушского танца в музее»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялась запись третьего этапа проекта «Грация ингушского танца в музее», сообщила пресс-служба учреждения.

Проект в музейно-телевизионном формате стартовал в республике в прошлом году и сразу привлек внимание ценителей прекрасного.

Заслуженная артистка Ингушетии Тамила Хаштырова представила новую танцевальную постановку, посвященную древним ингушским сказаниям об амазонках. В средневековом национальном костюме работы Мадины Албогачиевой из фондов музея танцовщица изобразила ингушскую воительницу древности. Лук и стрелы для проекта предоставил президент просветительского центра «Развитие» Берд Кульбужев.

Директор учреждения Любовь Тумгоева отметила, что накануне 30-летнего юбилея музея основной задачей для коллектива, помимо сохранения и приумножения фондов, остаётся привитие живого интереса к музейному пространству.

«В последнее время мы наблюдаем повышенный интерес к культурным центрам, и это не может не радовать. Благодаря таким проектам, как «Грация ингушского танца в музее», этот интерес, несомненно, будет ещё больше расти», — сказала она.

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