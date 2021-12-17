В музее ИЗО Ингушетии состоялось открытие выставки «Дары музею»

В экспозиции представлено более 130 экспонатов, большую часть которых посетители увидят впервые. Среди них графический портрет одного из первых ингушских профессиональных художников Гази-Магомеда Даурбекова, написанный его сыном Адильбеком и подаренный музею внуком Баширом. Широкой публике также представлены старинный войлочный ковер истинг, переданный ингушской диаспорой в Турции, подаренные музею произведения живописи и графики из собраний одного из крупнейших коллекционеров России, мецената Владимира Некрасова, коллекция предметов советской эпохи, переданная коллекционером Фаризой Бекмурзиевой.

Открыла мероприятие директор музея Любовь Тумгоева, которая отметила, что данная выставка является важным событием не только для музейных работников, но и для всей Ингушетии, потому что 28 лет назад музей изобразительных искусств с нуля начал собирание коллекций.

«Связано это с известными трагическими событиями в жизни ингушского народа — выселением 1944 года, вооруженными конфликтами осени 1992 года в Пригородном районе и Владикавказе, 1994-1996 годов в Чечне, когда, помимо человеческих жертв, бесследно были утеряны архивы и культурное наследие ингушского народа, включая произведения искусства», — рассказала Тумгоева.

По ее словам, за время существования музея его фонды постоянно пополнялись и теперь насчитывают более трёх тысяч экспонатов.

«Несмотря на все испытания, выпадающие на долю ингушского народа, мы никогда не теряли достоинства и каждый раз показываем, что духовность и культура народа сильна. Хочу выразить огромную благодарность нашим дарителям, которые, вместо того, чтобы выставлять на продажу на многочисленных аукционах и других площадках эти предметы, бескорыстно передали их в фонды музея, чтобы они стали достоянием ингушского народа и всего Российского государства, нашим талантливым художникам, сотрудникам музея за их каждодневный труд по приумножению и сохранению этого наследия», — сказала директор.

Продолжилось мероприятие торжественным вручением благодарностей многочисленным дарителям — представителям самых разных профессий и интересов, объединённых общей целью — сохранить историю Ингушетии и России. Любовь Тумгоева поименно поблагодарила присутствующих за совместную работу по созданию музейной коллекции и отметила, что эта выставка дает возможность задуматься о том, как важен вклад каждого из нас в развитие и увековечение нашей материальной культуры.

Также на мероприятии выступили главный хранитель музея и куратор выставки Мадина Хамхоева, народные художники Ингушетии Хож-Ахмед Имагожев и Муса Мартазанов, председатель городского совета депутатов Карабулака Магомед Мартазанов, коллекционер и даритель Фариза Бекмурзиева и другие. Они отметили, что сегодня очень важно помогать музею в пополнении фондов, ведь каждый экспонат — это не только новый предмет в музее, но и память о самом человеке и дар будущему поколению частицы нашей культуры.

Выставка «Дары музею» продлится до 3 февраля 2022 года. Посетить ее можно также по программе «Пушкинская карта».