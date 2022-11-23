В музее ИЗО Ингушетии состоялось открытие выставки Хасолта Акиева

Хасолт Акиев вел активную научно-исследовательскую деятельность, являлся кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории Ингушского государственного университета, имел звание «Заслуженный деятель науки Республики Ингушетия», был автором целого ряда научных работ по истории народов Северного Кавказа. Многогранный талант Хасолта Акиева не ограничился только научной деятельностью. Свою творческую активность он проявил в поэзии и живописном искусстве, являвшимися для него неотъемлемой частью выражения индивидуальности и таланта. В творчестве художника органично соединились различные художественные направления и жанры.

Открыла выставку искусствовед музея Хава Акиева, супруга Хасолта Алхастовича. Она тепло поприветствовала гостей мероприятия, среди которых были коллеги по научному и творческому цеху ее покойного супруга, и рассказала о его жизни.

Почтить память Хасолта Акиева собрались также представители министерств и ведомств, политики, студенты и ценители его творчества. В своих выступлениях гости отмечали большой вклад Хасолта Алхастовича в развитие науки и образования и, конечно же, живописного искусства Ингушетии, а также несомненную важность увековечения памяти о нем.

Затем гости музея ознакомились с персональной выставкой «Кистью творца остановленный миг», где представлено более 80 художественных работ, написанных в различных жанрах живописного искусства, а также часть личного архива.

Познакомиться с творчеством Хасолта Акиева можно до 19 января 2023 года. Выставка также доступна всем обладателям «Пушкинской карты».