В музее ИЗО Ингушетии состоялось открытие выставки «Семья Мартазановых. Жизнь в искусстве»

Выставка интересна тем, что в экспозиции представлены работы сразу трех представителей этой молодой, но уже заявившей о себе не только на региональном уровне семейной династии — супругов Мусы и Мадины Мартазановых и их дочери Хади.

Глава семейства — народный художник Ингушетии, председатель Союза художников республики, директор детской школы искусств города Карабулака и одновременно преподаватель живописи Муса Мартазанов пишет прекрасные пейзажи в свойственной ему одному неповторимой манере. Как ингуш, он восхищается горными пейзажами, необыкновенной древней архитектурой своего народа и передает это чувство зрителю. В его копилке также пейзажи из многих уголков нашей многонациональной страны, а также зарубежья. В его коллекции немало и философских работ, требующих внимательного, неспешного рассмотрения и осмысления. Большим успехом у зрителей пользуются его замечательные натюрморты.

Муса Мартазанов передал свою любовь к живописи и искусству не только своим детям, но и супруге, которая успешно занимается творчеством, став постоянной участницей региональных и межрегиональных выставок. Работы Мадины, выполненные в технике «ковроткачество», также эмоционально и красочно передают чувства и отношения к окружающему миру. Ее работы вызывают желание радоваться и восхищаться. При первом взгляде на выполненные ею ковры «Маковый клин», «Казбек», «Подсолнух», «Мят-Сели» создается впечатление, что это не декоративно-прикладное искусство, а живопись, настолько мастерски передает она предметы и композицию в целом.

На выставке также представлены живописные работы дочери Мартазановых — Хади. Зрителям представляется возможность наглядно увидеть работы учителя и его ученицы, так как наставником юной художницы стал талантливый отец. Хади — учащаяся восьмого класса карабулакской школы № 4. Обучение изобразительному искусству, азы которого она постигала дома чуть ли не с первых лет жизни, она продолжает в школе искусств города Карабулака. Является победительницей республиканских, всероссийских и межрегиональных художественных конкурсов и продолжает каждый день совершенствовать свое мастерство.

Как обычно, в стенах музея собралось огромное количество ценителей прекрасного. Посмотреть на произведения семьи Мартазановых пришли депутаты Народного собрания Ингушетии и горсовета Карабулака, представители Минкультуры, общественные деятели, учащиеся и студенты, художники, писатели, а также близкие друзья и родственники семьи Мартазановых.

Открыла мероприятие заместитель министра культуры Айна Ильясова.

«Мне очень радостно и приятно находиться в очередной раз на выставке Мусы Мартазанова, которая на этот раз пополнилась работами членов его семьи. Отрадно видеть появление еще одной художественной династии», — сказала она и зачитала приветственный адрес министра культуры Темерлана Дзейтова, который отметил большой вклад семьи Мартазановых в популяризацию национального искусства и пожелал им плодотворной работы, новых творческих идей и вдохновения.

Директор музея изобразительных искусств Любовь Тумгоева также отметила многогранный талант семьи Мартазановых и их вклад в развитие и популяризацию изобразительного искусства Ингушетии и вручила участникам дипломы за проведение выставки «Семья Мартазановых. Жизнь в искусстве».

Все присутствовавшие на мероприятии благодарили творческую семью за представление своих трудов, поздравляли с открытием выставки и желали им дальнейших успехов. Музыкальное поздравление прозвучало в исполнении народной артистки Ингушетии Любови Барахоевой и заслуженного артиста республики Башира Оздоева.

Выставка работ семьи Мартазановых, несомненно, станет значительным событием в культурной жизни Ингушетии. Она продлится до 4 октября текущего года.