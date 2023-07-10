В музее ИЗО Ингушетии стартовал проект «Наши книжные находки»

«Несмотря на капитальный ремонт, мы не теряем связь со своими постоянными посетителями и делимся удивительным миром искусства в онлайн-пространстве», — рассказал собеседник.

По его словам, помимо постоянных онлайн-рубрик, недавно в музее стартовала новая рубрика под названием «Наши книжные находки». Ее ведущая — главный научный сотрудник Лейла Алмазова рассказывает о редких книгах, связанных с культурой и искусством Ингушетии. Проект представляет большой интерес, так как в силу известных причин свидетельства зарождения и начала развития изобразительного искусства ингушского народа уничтожены и бесследно утеряны.

«С новыми и с уже состоявшимися выпусками, в которых Лейла Алмазова очень интересно рассказывает о наших книжных находках, можно познакомиться в онлайн-пространстве на наших интернет-ресурсах, а также в программе «Культура» с Элизой Барахоевой на НТРК «Ингушетия», — рассказал собеседник.