В музее ИЗО Ингушетии стартовали мастер-классы по различным направлениям

«Неотъемлемой частью нашей деятельности является внедрение культурно-образовательных практик в общество. Зачастую такие методы помогают людям найти новые интересы, а иногда — даже профессию. На это и направлены мастер-классы, так как это своего рода интерактивная форма обучения и обмена опытом. Сегодня мы серьезно настроены предоставить такую возможность нашим посетителям», — отметила директор музея Любовь Тумгоева.

Накануне здесь состоялся мастер-класс керамиста и мастера гончарного дела Марьям Султыговой, участниками которого стали учащиеся 10 «б» класса первой школы города Карабулака.

Под руководством мастера школьники с большим энтузиазмом принялись создавать из глины разную посуду. Каждый из участников, помимо приятных впечатлений, смог унести с собой изделие, созданное им самим.

«Мастер-классы — это отличная возможность получить новые знания, навыки и созданные своими руками изделия. Стоимость одного билета на каждый мастер-класс составляет 500 рублей. Мастер-классы также доступны всем обладателям «Пушкинской карты», благодаря которой он станет для участников абсолютно бесплатным. Сегодня мы представили дебютный мастер-класс по гончарному делу, который очень понравился нашим участникам», — сказала куратор стартового проекта заместитель директора музея Ася Евлоева.

По ее словам, в ближайшее время, помимо гончарного дела, гости музея смогут попробовать себя в мастер-классах по росписи по стеклу и валянию игрушки.