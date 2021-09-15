В музее изобразительных искусств Ингушетии — новые экспонаты от Фаризы Бекмурзиевой

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Жительница Стокгольма Фариза Бекмурзиева в очередной раз передала в дар Государственному музею изобразительных искусств Ингушетии предметы антиквариата, сообщила пресс-служба учреждения.

«Фариза Камбулатовна является одним из самых преданных друзей нашего музея. Несмотря на приличное расстояние между нами, а проживает она в столице Швеции, она на постоянной основе пополняет музейный фонд различными предметами антиквариата», — сказано в релизе.

На этот раз Фариза Бекмурзиева передала в дар музею пару фарфоровых чайников и металлическую фляжку советской эпохи.

Заместитель директора музея Алихан Гаирбеков вручил дарительнице благодарственное письмо от руководителя учреждения Любови Тумгоевой «за дарение, вклад в пополнение и сохранение фондов Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия», а также различные книги и каталоги, изданные музеем.

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