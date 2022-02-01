В музее изобразительных искусств Ингушетии появился бесплатный мультимедийный гид Artefact

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В 2021 году Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии одним из первых среди 75 музеев России вошел в число победителей национального проекта «Культура», сообщила пресс-служба учреждения.

В постоянной экспозиции музея появился бесплатный мультимедийный гид Artefact на русском и английском языках с технологией дополненной реальности по выставке «Ингушетия многовековая».

За прошедший год сотрудниками музея Асей Евлоевой и Алиханом Измайловым проведена большая работа по внесению экспонатов в мультимедийный гид Artefact. Для каждого из экспонатов представлены фотографии, общие сведения о предмете (этикетаж), точки интереса (разметка ключевых деталей предмета), статьи о предмете, тексты для записи аудиогида. И теперь получить новый опыт и впечатления от посещения экспозиции музея можно с бесплатным приложением Artefact. Для этого нужно только скачать его на смартфон, загрузить информацию о выставке «Ингушетия многовековая» и начать путешествие.

«Интерактивный гид позволит посетителю получить доступ к интересным фактам о коллекции музея. Просто наведите камеру телефона на экспонат или QR-код и узнайте о деталях предмета, нажав на «точки интереса», прочитайте развернутое описание в статье, а для тех, кто предпочитает слушать, в Artefact доступен аудиогид», — отметил представитель музея.

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