В музее изобразительных искусств Ингушетии проходит выставка ко Дню республики

На выставке представлены картины, передающие всю красоту ингушского края. В экспозицию вошли такие работы, как «Светлый день» и «Эгикал» Зелимхана Эсмурзиева, «Пленэр в горах» Адама Полонкоева, «Пялинг» Алихана Майриева, «Башня орла» Хож-Ахмеда Имагожева, «Ущелье реки» Айшат Даурбековой, «Река Асса» Дауда Оздоева, «Таргим» Мурата Полонкоева, «Осень. Закат» Башира Даурбекова, «Село» Зелимхана Полонкоева и «Вовнушки» Мусы Мартазанова.

Также посетители смогут увидеть персональные выставки Айны Буружевой «Мои впечатления в красках» и Батыра Картоева «Монолог о земле родной». В работах мастеров тоже представлена удивительная и богатая чудесными уголками Ингушетия. В зале декоративно-прикладного искусства работает недавно обновленная развернутая экспозиция «Ингушетия мастеровая».