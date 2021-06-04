Выставка

В музее изобразительных искусств Ингушетии проходит выставка ко Дню республики

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В День образования республики Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии предлагает жителям и гостям региона посетить выставку «Родины яркие уголки», сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены картины, передающие всю красоту ингушского края. В экспозицию вошли такие работы, как «Светлый день» и «Эгикал» Зелимхана Эсмурзиева, «Пленэр в горах» Адама Полонкоева, «Пялинг» Алихана Майриева, «Башня орла» Хож-Ахмеда Имагожева, «Ущелье реки» Айшат Даурбековой, «Река Асса» Дауда Оздоева, «Таргим» Мурата Полонкоева, «Осень. Закат» Башира Даурбекова, «Село» Зелимхана Полонкоева и «Вовнушки» Мусы Мартазанова.

Также посетители смогут увидеть персональные выставки Айны Буружевой «Мои впечатления в красках» и Батыра Картоева «Монолог о земле родной». В работах мастеров тоже представлена удивительная и богатая чудесными уголками Ингушетия. В зале декоративно-прикладного искусства работает недавно обновленная развернутая экспозиция «Ингушетия мастеровая».

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