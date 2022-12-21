В музее изобразительных искусств Ингушетии прошел мастер-класс росписи по стеклу

В мастер-классе «Новогодние мотивы» приняли участие ученики первой школы города Карабулака.

«Мастер-класс провели в рамках программы «Пушкинская карта». Участниками мероприятия стали владельцы данной карты. Такие мероприятия в следующем году будут проводиться в нашем музее на постоянной основе, — рассказала куратор мероприятия, научный сотрудник музея Роза Хамхоева. — Мы планируем привлекать мастеров разных направлений».

Вместе с массой позитивных эмоций, новых знаний и навыков каждый участник получил в подарок своё индивидуальное, неповторимое изделие. А Марета Хадзиева в память об этом дне подарила музею вазу, которая является одной из ее первых и любимых работ.

«Коллектив музея благодарит Марету Хадзиеву за очень увлекательное мероприятие, на котором ей удалось вовлечь всех участников в красивый и увлекательный мир художественной росписи по стеклу», — отметила куратор мероприятия.