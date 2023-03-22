В музее изобразительных искусств Ингушетии прошел мастер-класс Яхи Цечоевой

Он отметил, что участниками творческого мероприятия, которое прошло в непринужденной обстановке, стали студентки колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга.

Мастер ДПИ, художница Яха Цечоева продемонстрировала девушкам приёмы работы с гофрированной бумагой. Занятие было настолько захватывающим, что его участницы буквально впитывали в себя каждое слово мастера и, применив усвоенные навыки, создали свои первые бонбоньерки для конфет в виде цветка.

«Все участники получили массу незабываемых впечатлений, а само занятие с мастером помогло им проявить свою творческую активность. Каждая участница унесла с собой цветы, сделанные своими руками», — рассказал Алихан Гаирбеков.

Он напомнил, что данное мероприятие прошло в рамках программы приобщения молодежи к культуре «Пушкинская карта».