В музее изобразительных искусств Ингушетии прошел мастер-класс Яхи Цечоевой
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетия состоялся мастер-класс Яхи Цечоевой по изготовлению цветов из гофрированной бумаги, сообщил нашей газете заместитель директора учреждения Алихан Гаирбеков.
Он отметил, что участниками творческого мероприятия, которое прошло в непринужденной обстановке, стали студентки колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга.
Мастер ДПИ, художница Яха Цечоева продемонстрировала девушкам приёмы работы с гофрированной бумагой. Занятие было настолько захватывающим, что его участницы буквально впитывали в себя каждое слово мастера и, применив усвоенные навыки, создали свои первые бонбоньерки для конфет в виде цветка.
«Все участники получили массу незабываемых впечатлений, а само занятие с мастером помогло им проявить свою творческую активность. Каждая участница унесла с собой цветы, сделанные своими руками», — рассказал Алихан Гаирбеков.
Он напомнил, что данное мероприятие прошло в рамках программы приобщения молодежи к культуре «Пушкинская карта».