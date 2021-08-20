Акция

В музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет акция «В музей всей семьей»

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В рамках празднования Дня флага России в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет акция бесплатного посещения «В музей всей семьей», сообщила пресс-служба учреждения.

Посетители смогут узнать историю появления российского флага, а также познакомиться с действующими выставками музея, по которым экскурсоводы проведут экскурсии.

Как сообщил собеседник, в настоящее время в музее проходят выставки декоративно-прикладного искусства «Ингушетия мастеровая», «Вдохновленные солнцем. Живопись и декоративно-прикладное искусство народов Кавказа и Средней Азии», выставка произведений живописи и графики из новой коллекции, переданной из собраний «РОСИЗО».

Акция состоится 21 августа с 9:00 до 17:00.

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