В музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет акция «В музей всей семьей»

Посетители смогут узнать историю появления российского флага, а также познакомиться с действующими выставками музея, по которым экскурсоводы проведут экскурсии.

Как сообщил собеседник, в настоящее время в музее проходят выставки декоративно-прикладного искусства «Ингушетия мастеровая», «Вдохновленные солнцем. Живопись и декоративно-прикладное искусство народов Кавказа и Средней Азии», выставка произведений живописи и графики из новой коллекции, переданной из собраний «РОСИЗО».

Акция состоится 21 августа с 9:00 до 17:00.