В музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет персональная выставка Султана Гадаборшева

Как рассказал собеседник газеты «Ингушетия», первая персональная выставка Султана Гадаборшева является одним из совместных проектов музея и ингушского управления Федеральной почтовой связи.

«Посетители смогут не только познакомиться с живописными работами художника, но также отправить своим родным, друзьям и близким эксклюзивные открытки с изображением картин мастера, подготовленные Почтой России», — отметил собеседник.

По его словам, впервые широкий круг зрителей с творчеством Гадаборшева познакомился на выставке, приуроченной к 250-летию единения Ингушетии с Россией «Мы вместе», проходившей в 2020 году в музее ИЗО. Тогда живописная работа «Дикая дивизия», которая вошла в каталог живописи и декоративно-прикладного искусства «Мы вместе», привлекла внимание профессиональных художников и ценителей искусства.

«Живопись Султана Гадаборшева реалистична, он чутко передаёт настроение природы, её тонкое одухотворенное состояние. Художник открывает нам со всей любовью красоту родного края. Живописные истории подсказывают древняя ингушская архитектура и природа», — сказал собеседник.