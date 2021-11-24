Выставка

В музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет персональная выставка Султана Гадаборшева

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 30 ноября в 14:30 состоится открытие персональной выставки талантливого живописца Султана Гадаборшева «Взгляд на мир», сообщили в пресс-службе учреждения.

Как рассказал собеседник газеты «Ингушетия», первая персональная выставка Султана Гадаборшева является одним из совместных проектов музея и ингушского управления Федеральной почтовой связи.

«Посетители смогут не только познакомиться с живописными работами художника, но также отправить своим родным, друзьям и близким эксклюзивные открытки с изображением картин мастера, подготовленные Почтой России», — отметил собеседник.

По его словам, впервые широкий круг зрителей с творчеством Гадаборшева познакомился на выставке, приуроченной к 250-летию единения Ингушетии с Россией «Мы вместе», проходившей в 2020 году в музее ИЗО. Тогда живописная работа «Дикая дивизия», которая вошла в каталог живописи и декоративно-прикладного искусства «Мы вместе», привлекла внимание профессиональных художников и ценителей искусства.

«Живопись Султана Гадаборшева реалистична, он чутко передаёт настроение природы, её тонкое одухотворенное состояние. Художник открывает нам со всей любовью красоту родного края. Живописные истории подсказывают древняя ингушская архитектура и природа», — сказал собеседник.

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