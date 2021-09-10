Акция

В музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет Всероссийская акция «Культурная суббота»

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Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии присоединится к Всероссийской акции «Культурная суббота», сообщила пресс-служба учреждения.

Музей предлагает всем гостям бесплатные экскурсии по выставкам «Ингушетия мастеровая», «Калейдоскоп имен», «Семья Мартазановых. Жизнь в искусстве».

Акция пройдет во всех регионах страны 11 сентября в соответствии с поручением правительства Российской Федерации.

«Ждем всех 11 сентября по адресу: г. Карабулак, улица Джабагиева, 139. Телефон для справок: 8 (8734) 44-48-56», — сказано в релизе.

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