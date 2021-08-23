В музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет выставка живописи «Калейдоскоп имен»

На выставке будут представлены предметы из уникальной коллекции, которая была передана в дар ингушскому музею Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО». Всего в коллекции 318 предметов, в числе которых живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства.

«Созданный в 1959 году Министерством культуры СССР для закупки, хранения и дальнейшего распределения по музеям произведений искусства и организации художественных выставок ГМВЦ «РОСИЗО» до сих пор выполняет эти важные для региональных музеев функции. В коллекции, переданной в фонд нашего музея, представлены живопись, графика, произведения театрально-декорационного и декоративного-прикладного искусства», — рассказала газете «Ингушетия» заместитель директора музея ИЗО Ася Евлоева.

Экспозиция выставки «Калейдоскоп имен» включает произведения 19 авторов. Это заслуженный художник Украины Наталья Муравская, народный художник Грузии Зураб Нижарадзе, белорусская художница Наталья Залозная, заслуженный художник РСФСР Николай Хватов, заслуженный художник Армении Генрих Сиравян, народный художник Таджикистана Янтобте Маматкулов и другие.

«Переданная музею коллекция живописи, графики, произведений театрально-декорационного и декоративно-прикладного искусства в дальнейшем будет играть важную роль в создании экспозиций и выставок, где будут представлены целые плеяды художников и мастеров национального искусства советского и постсоветского периодов», — отметила Евлоева.