В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие фотовыставки Аюпа Цуроева «Видеть мир сердцем»
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 14 октября состоится открытие фотовыставки заслуженного деятеля искусств республики, художника, мастера декоративно-прикладного искусства, фотографа Аюпа Цуроева, сообщила пресс-служба учреждения.
На выставке «Видеть мир сердцем» будут представлены более 60 фотографий, сделанных в разные периоды жизни, в которых Аюп Цуроев запечатлел всю свою любовь к родной Ингушетии, к её лесам, горам и равнинам, а также неповторимой башенной архитектуре.
Начало мероприятия — в 14:30.
Музей расположен по адресу: г. Карабулак, улица Джабагиева, 139. Тел.: 8(8734)44-48-56.