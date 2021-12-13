Выставка

В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие выставки «Дары музею»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 16 декабря состоится открытие выставки «Дары музею», сообщила пресс-служба учреждения.

Вниманию посетителей будут представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, предметы быта и истории, подаренные музею. Экспозиция включает более 130 предметов, большая часть из которых будет представлена впервые.

«Выставка организована как дань уважения и благодарности всем дарителям за бесценный вклад в формирование музейной коллекции. Многие из дарителей пополнили наши фонды, откликнувшись на нашу акцию «Сохраним свою историю», — рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора Алихан Гаирбеков.
Начало мероприятия — в 14:30.

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