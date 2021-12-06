В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие выставки «Магия ингушских гор»

На выставке будут представлены полотна ингушских художников, на которых изображена неповторимая природа родного горного края. Авторы в своих картинах передали всю ее прелесть и очарование, которые затронут душу каждого зрителя.

Эта выставка является вторым совместным проектом музея и ингушского управления Федеральной почтовой связи. Гостям, пришедшим на открытие выставки, вновь представится уникальная возможность бесплатно отправить своим родным, друзьям и близким эксклюзивные открытки с изображением картин мастеров, подготовленные Почтой России, или оставить открытки себе на память с автографами художников, которые также будут присутствовать на мероприятии.

Открытие выставки состоится 7 декабря в 14:30.