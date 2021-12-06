Выставка

В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие выставки «Магия ингушских гор»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет выставка живописных работ из фондов музея «Магия ингушских гор», сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке будут представлены полотна ингушских художников, на которых изображена неповторимая природа родного горного края. Авторы в своих картинах передали всю ее прелесть и очарование, которые затронут душу каждого зрителя.

Эта выставка является вторым совместным проектом музея и ингушского управления Федеральной почтовой связи. Гостям, пришедшим на открытие выставки, вновь представится уникальная возможность бесплатно отправить своим родным, друзьям и близким эксклюзивные открытки с изображением картин мастеров, подготовленные Почтой России, или оставить открытки себе на память с автографами художников, которые также будут присутствовать на мероприятии.

Открытие выставки состоится 7 декабря в 14:30.

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