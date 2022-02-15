Выставка

В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится персональная выставка Аюпа Цуроева «Очевидцы чёрной среды»

0

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие персональной выставки Аюпа Цуроева и вечер памяти, посвященные депортации ингушей в 1944 году «Очевидцы чёрной среды», сообщили в пресс-службе учреждения.

«Приближается скорбная для ингушского народа дата — 78 лет назад, 23 февраля 1944 года, наш народ был депортирован в Среднюю Азию и Казахстан. Ежегодно в нашем музее проводятся мероприятия, посвященные этой трагической странице истории ингушей», — отметил собеседник.

По его словам, 17 февраля музей представит персональную выставку и вечер памяти в рамках авторского проекта заслуженного деятеля искусств Ингушетии, члена Союза художников республики, художника-живописца, мастера декоративно-прикладного искусства, фотографа, поэта, этнографа Аюпа Даудовича Цуроева.

Аюп Цуроев представит 46 произведений на тему депортации: фотографии, живопись, декоративно-прикладное искусство. На фотографиях будут изображены люди различных ингушских тейпов (фамилий), вместе со своими семьями пережившие тяжелые годы депортации, потерю близких родственников, голод, болезни и лишения.

«Работы Аюпа Цуроева свидетельствуют о трагической судьбе ингушского народа, в течение считанных дней изгнанных с родной земли», — сказал собеседник.

Начало мероприятия — в 14:30.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии железнодорожный пешеходный переход привели в соответствие с требованиями
Жителей Ингушетии приглашают стать автором символа «Ночи географии — 2022»
Нестеровским школьникам рассказали о работе кружков по интересам в сельском ДК
В селе Верхние Ачалуки Ингушетии продолжается строительство школы на 720 мест
Четверо жителей Ингушетии задержаны по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка ко Дню окончания вывода советских войск из Афганистана
Два человека умерли, 382 новых случая Covid-19 в Ингушетии за сутки
Силовики в ходе отработки оперативной информации нашли оружие и боеприпасы в Малгобекском районе Ингушетии
В сельском поселении Сурхахи Ингушетии строится новая школа на 720 мест
Ингушский благотворительный фонд «Вошал» проведёт республиканский конкурс знатоков Священного Корана
На улицах столицы Ингушетии установят современные рекламные щиты

Главное

Яндекс.Метрика

 