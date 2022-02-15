В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится персональная выставка Аюпа Цуроева «Очевидцы чёрной среды»

«Приближается скорбная для ингушского народа дата — 78 лет назад, 23 февраля 1944 года, наш народ был депортирован в Среднюю Азию и Казахстан. Ежегодно в нашем музее проводятся мероприятия, посвященные этой трагической странице истории ингушей», — отметил собеседник.

По его словам, 17 февраля музей представит персональную выставку и вечер памяти в рамках авторского проекта заслуженного деятеля искусств Ингушетии, члена Союза художников республики, художника-живописца, мастера декоративно-прикладного искусства, фотографа, поэта, этнографа Аюпа Даудовича Цуроева.

Аюп Цуроев представит 46 произведений на тему депортации: фотографии, живопись, декоративно-прикладное искусство. На фотографиях будут изображены люди различных ингушских тейпов (фамилий), вместе со своими семьями пережившие тяжелые годы депортации, потерю близких родственников, голод, болезни и лишения.

«Работы Аюпа Цуроева свидетельствуют о трагической судьбе ингушского народа, в течение считанных дней изгнанных с родной земли», — сказал собеседник.

Начало мероприятия — в 14:30.