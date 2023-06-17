В музее краеведения Ингушетии открылась фотовыставка к 60-летию полета в космос Валентины Терешковой

Выставка приурочена к 60-летию полета в космос Героя СССР Валентины Терешковой.

Отмечается, что представлены фотографии, посвященную советским и российским женщинам, прославившим Родину своими полетами в космическое пространство и самоотверженной работой на орбитальных станциях.

Первая женщина-космонавт, как известно, ныне депутат Госдумы Валентина Владимировна Терешкова, которая также стала первым обладателем недавно учрежденного ордена Гагарина. Накануне награду ей вручил Президент России Владимир Путин.

Далее: Светлана Евгеньевна Савицкая, дважды герой Советского Союза, 53-й космонавт нашей страны, 111-й космонавт мира. Первая в мире женщина, совершившая выход в открытый космос;

Елена Владимировна Кондакова, Герой России, 80-й космонавт нашей страны, 317-й космонавт мира. Первая в мире женщина, совершившая полугодовой космический полет;

Елена Олеговна Серова, Герой России, 119-й космонавт нашей страны, 537-й космонавт мира.

Анна Юрьевна Кикина, 131-й космонавт нашей страны, 592-й космонавт мира. Первая из отечественных космонавтов-испытателей, совершившая космический полет на американском корабле типа Crew Dragon.

Редкие фотографии «пяти звезд» отечественной космонавтики позволят не только познакомиться с особенностями подготовки к космическому полету и работе на орбите планеты, но и раскроют подробности простой жизни героинь-покорительниц космического пространства, говорится в релизе.

В музее уже побывали первые посетители и оставили положительные отзывы.

Напомним, 16 июня 1963 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Восток», которая вывела на орбиту вокруг Земли космический корабль «Восток-6», впервые в мире пилотируемый женщиной-космонавтом с позывным «Чайка».