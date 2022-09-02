Выставка

В музее краеведения Ингушетии проходит выставка к Дню окончания второй мировой войны

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова в городе Назрани 2-4 сентября проходит фотодокументальная выставка, посвященная Дню окончания второй мировой войны, сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

Здесь представлены фотографии, письма, а также экспонаты времен Великой Отечественной войны.

Напомним, ежегодно 3 сентября отмечается День воинской славы России — День окончания Второй мировой войны.

До 2020 года эта дата отмечалась 2 сентября, но в апреле 2020 года в федеральный закон были внесены изменения, которые направлены на «сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества».

Совсем новым этот праздник нельзя назвать, он был учрежден в СССР 3 сентября 1945 года — на следующий день после капитуляции Японии во Второй мировой войне, но долгие годы в официальном календаре знаменательных дат он (праздник) фактически игнорировался.

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