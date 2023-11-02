В музее краеведения Ингушетии пройдет выставка экспонатов XV-XVIII веков

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе учреждения, артефакты были извлечены из частично обрушившегося склепа в Цори и переданы в дар краеведческому музею республики.

«Всего в рамках выставки представят более 30 экспонатов, большинство из которых будут презентованы публике впервые. Экскурсоводы подробно расскажут как об этих, так и о других предметах старины, раскрывающих историю и культуру ингушского народа», — подчеркнул собеседник.