В музее краеведения Ингушетии пройдет выставка ко Дню героев Отечества

9 декабря это не только дань памяти героическим предкам, но и день чествования ныне живущих Героев Отечества.

«В каждой стране есть свои герои, и именно на их опыте, на их подвигах воспитывается молодое поколение. Ингуши по праву гордятся своими знаменитыми земляками — Героями Советского Союза героями, Российской Федерации, Георгиевскими кавалерами, Героями Социалистического труда и участниками спецоперации на Украине. Все эти герои являются примером для подражания нескольких поколений нашей молодежи», — рассказал специалист музея газете «Ингушетия».

На выставке будут представлены 50 масляных и графических портретов художницы Елены Сухоруковой. На них изображены российские военнослужащие, участвовавшие в спецоперации на Украине. Большинство из нарисованных Еленой — мужественно и героически погибшие на полях сражений в борьбе за мир. Многие из них награждены орденами мужества, а некоторые посмертно получили Звезду Героя Российской Федерации, отметили в пресс-службе учреждения.