В музее краеведения проходит выставка, посвященная 100-летию Ингушской государственности
В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова состоялась презентация выставки, посвященная важнейшему событию в истории народа — грядущему 100-летию Ингушской государственности, сообщила «Ингушетии» пресс-служба Минкультуры региона.
В мероприятии приняли участие, научные сотрудники Государственной архивной службы, краеведы республики, специалисты музея и представители СМИ.
Организаторы выставки реконструировали по сохранившимся архивным материалам историю появления Ингушской государственности в 1924 году. Основу экспозиции составляют уникальные фотографии, плакаты, документы, также представлены фотографии башенных комплексов и солнечных могильников горной Ингушетии из фондов Государственного музея архитектуры имени Щусева.
«Посетители выставки получат уникальную возможность увидеть редкие архивные фото и документы и ознакомиться с ними в доступной форме», - поделился собеседник издания.