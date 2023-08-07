В музее краеведения проходит выставка, посвященная 100-летию Ингушской государственности

В мероприятии приняли участие, научные сотрудники Государственной архивной службы, краеведы республики, специалисты музея и представители СМИ.

Организаторы выставки реконструировали по сохранившимся архивным материалам историю появления Ингушской государственности в 1924 году. Основу экспозиции составляют уникальные фотографии, плакаты, документы, также представлены фотографии башенных комплексов и солнечных могильников горной Ингушетии из фондов Государственного музея архитектуры имени Щусева.

«Посетители выставки получат уникальную возможность увидеть редкие архивные фото и документы и ознакомиться с ними в доступной форме», - поделился собеседник издания.