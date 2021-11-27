В МВД Ингушетии назначили служебную проверку после задержания замначальника отдела полиции по Назрановскому району

«Задержанный полицейский подозревается в совершении должностных преступлений», — сказал представитель МВД.

По его словам, министр потребовал в установленном порядке провести проверку и дать принципиальную оценку действиям офицера.

В случае подтверждения вины, сотрудника будет уволен по отрицательным основаниям и привлечён к ответственности согласно законодательству.

«Никакие возможные репутационные потери, связанные с обнародованием противоправных действий тех, кого мы считали коллегами, не заставят нас отказаться от выявления в наших рядах лиц, нарушающих закон, и привлечения их к ответственности, предусмотренной законом » — приводит слова Коробкина пресс-служба МВД.

Ранее сообщалось, что замначальника ОМВД по Назрановскому району задержан в пятницу в ходе оперативно-розыскных мероприятий.