В МВД Ингушетии сообщили о задержании причастных к нападению на общественного деятеля республики

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Двое мужчин задержаны по подозрению в причастности к нанесению побоев жителю ингушской Назрани, сообщает пресс-служба регионального МВД в пятницу.

«31 января 2022 года в 14:59 неизвестные лица прибыли на автомашине BMW-520I черного цвета к многоквартирному дому в Назрани и поднялись на восьмой этаж. Затем один из них, пройдя за порог квартиры, нанёс побои хозяину. После чего неизвестные скрылись с места происшествия на указанной автомашине», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что сотрудники отдела полиции по Назрани и временной оперативной группировки МВД России в республике установили, что побои пострадавшему причинил житель Карабулака. Также полицейскими доставлены в отдел двое граждан, находившихся во время совершения этого преступления вместе с упомянутым лицом. Мужчины задержаны за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).

Автомашина доставлена в отдел полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение мужчины, нанёсшего побои. В его действиях усматриваются признаки преступления по ст. 116 УК РФ (побои).

Речь идет о нападении на общественного деятеля Сараждина Султыгова.

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