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В МВД по Ингушетии наградили победителей регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа»

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В музее МВД по Ингушетии наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа», приуроченного к 305-летию полиции страны и 40-летию со дня образования пресс-служб и подразделений общественных связей в системе органов внутренних дел.

Подарки и дипломы победителям вручали член Общественного совета при главке МВД России по СКФО Муса Гадиев, мэр Магаса Зайт Орцханов и старший инспектор ОДУУП и ПДН министерства внутренних дел по региону майор полиции Любава Чугина.

В конкурсе приняли участие более 60 детей трех возрастных категорий: от 6 до 8 лет, 9-11 лет и от 12 до 14 лет. Работы, занявшие первые места направлены в МВД России, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Дипломами I, II и III степени награждены 12 ребят. Первые места в своих возрастных категориях заняли: Дали Осканова — 8 лет, Лина Мургустова — 9 лет и Дали Додова — 13 лет.

Орцханов пожелал участникам конкурса удачи и успехов в учебе. Гадиев, в свою очередь, поблагодарил ребят за участие, старание и прилежание, пожелал им успехов в творческой деятельности и, пользуясь случаем, напомнил простые правила безопасности в дни летних каникул.

Чугина поздравила детей, пожелала им здоровья, счастья и семейного благополучия, а также поблагодарила гостей за оказанную помощь в организации мероприятия и приобретении подарков для юных талантов.

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