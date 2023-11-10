Память

В МВД по Ингушетии напомнили о награжденном орденом Мужества посмертно Башире Хаутиеве

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В МВД по Ингушетии в День сотрудника органов внутренних дел напомнили о награжденном орденом Мужества посмертно Башире Хаутиеве. Старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Малгобекский» погиб в апреле текущего года при перестрелке с членами НВФ.

Хаутиев Башир Идрисович родился 22 апреля 1992 года во Владикавказе. После учебы в пятой школе Назрани, он поступил в Нальчикский филиал Краснодарского университета МВД России. Затем, в 2013 году, стал слушателем Ростовского юридического института министерства внутренних дел страны, где получил свое первое звание младшего лейтенанта полиции. За годы учебы неоднократно получал поощрения, а в адрес его родителей поступали благодарственные письма от руководства вуза.

С октября 2014 года по ноябрь 2018 года, работая следователем следственного отдела МО МВД России «Малгобекский», Башир Хаутиев раскрыл и направил в районную прокуратуру 74 уголовных дела. С ноября 2018 года он проходил службу в должности участкового, затем старшего участкового уполномоченного полиции. В его зону обслуживания входили сельские поселения Малгобекского района: Аки-Юрт, Зязиков-Юрт и Новый Редант.

За успехи в службе офицер неоднократно поощрялся руководством республики, министерства внутренних дел по региону, межмуниципального отдела МВД и города Малгобека.

Весной 2023 года на территории Малгобекского района был введен режим контртеррористической операции. В ночь с 5 на 6 апреля в селении Зязиков-Юрт Башир Хаутиев вместе с двумя сотрудниками МВД России из Тульской области погиб при выполнении служебно-боевых задач. Указом Президента Владимира Путина майор полиции удостоен ордена Мужества (посмертно).

Министр внутренних дел по Ингушетии генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин, выразив соболезнования отцу и матери, воспитавшим сына «истинным патриотом своей Родины, настоящим сыном ингушской земли, надежным соратником, верным другом и просто хорошим человеком», отметил, что он «с честью выполнил свой долг перед Россией, республикой и народом».

Память о достойном выпускнике увековечена в стенах Ростовского юридического института МВД России и пятой средней школы Назрани.

«Герои не умирают. Они навеки остаются в сердцах благодарных сограждан, соратников, друзей и родных, всех честных людей, становясь нравственным ориентиром и путеводной звездой для своего и последующих поколений», — отметили в МВД по республике.

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