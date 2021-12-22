В МВД по Ингушетии напомнили об ответственности за продажу пиротехники несовершеннолетним

«Чтобы новогодние праздники не были омрачены несчастными случаями, необходимо провести с детьми профилактические беседы. Объясните ребенку, что использование пиротехники — небезопасная забава и может привести к непоправимым последствиям. Не храните петарды и салюты в доступных для детей местах. Использование пиротехнических изделий несовершеннолетними без участия взрослых, недопустимо. В противном случае, если здоровье ребенка подвергается риску, в отношении родителей могут применяться меры административного характера», — отметили в ведомстве.

Правоохранители также призвали граждан не быть равнодушными и сообщать в полицию о фактах продажи пиротехники несовершеннолетним.

Кроме того, в МВД рекомендовали покупать пиротехнику исключительно в специализированных магазинах и других торговых точках, где продается только сертифицированная продукция.

«Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей название завода изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием. Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию. Она должна содержать информацию об условиях безопасного применения, которые устанавливаются заводом-изготовителем, меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических изделий и возникновение пожаров от них, размеры опасной зоны при запуске», — говорится в релизе.