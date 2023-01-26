В МВД по Ингушетии назвали ложной информацию о задержании министра Коробкина

«Сообщения о задержании министра внутренних дел по Республике Ингушетия не соответствуют действительности», — сказал представитель ведомства.

Ранее в соцсетях появились сообщения о задержании в московском аэропорту «Внуково» министра внутренних дел по Ингушетии, генерал-лейтенанта полиции Коробкина якобы по уголовному делу о взятках.