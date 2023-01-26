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В МВД по Ингушетии назвали ложной информацию о задержании министра Коробкина

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Коробкин Михаил Владимирович

Сообщения, о том, что министр внутренних дел по региону Михаил Коробкин задержан в московском аэропорту, не имеют под собой оснований, сообщили газете «Ингушетия» в республиканском МВД в четверг.

«Сообщения о задержании министра внутренних дел по Республике Ингушетия не соответствуют действительности», — сказал представитель ведомства. 

Ранее в соцсетях появились сообщения о задержании в московском аэропорту «Внуково» министра внутренних дел по Ингушетии, генерал-лейтенанта полиции Коробкина якобы по уголовному делу о взятках.

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