В МВД по Ингушетии предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях

«МВД официально предупреждает, что за призывы и участие в несанкционированных мероприятиях действующим законодательством России предусмотрена ответственность. Тем более, на территории региона продолжают действовать противоэпидемические ограничения из-за распространения Covid-19 до 20 января 2022 года, введенные указом Главы республики», — сказал газете «Ингушетия» представитель ведомства.

Он отметил, что в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка.

Полиция призывает граждан не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.