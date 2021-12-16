Актуально

В МВД по Ингушетии предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях

0

В министерстве внутренних дел по Ингушетии предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях, напомнив, что на территории республики продолжают действовать противоэпидемические ограничения.

«МВД официально предупреждает, что за призывы и участие в несанкционированных мероприятиях действующим законодательством России предусмотрена ответственность. Тем более, на территории региона продолжают действовать противоэпидемические ограничения из-за распространения Covid-19 до 20 января 2022 года, введенные указом Главы республики», — сказал газете «Ингушетия» представитель ведомства.

Он отметил, что в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка.

Полиция призывает граждан не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Число умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 450 человек
До трех лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за ДТП с пострадавшим
Житель Ингушетии попался на попытке трудоустроиться приставом по поддельному диплому
В январе Али Измайлов проведет свой седьмой бой в профессиональной карьере
Двое жителей Ингушетии попали под следствие за подготовку взрыва в зданиях силовых структур
За повторную езду в нетрезвом виде жителя Ингушетии приговорили к 2 годам исправительных работ
Энергетики Ингушетии совместно с журналистами провели акцию «СМИ против энерговоров»
В Национальной библиотеке Ингушетии пройдет научно-практическая конференция «Пути расширения АПК республики»
В Ингушетии пройдет республиканский этнический квест «Школьные бега»
Ингушскую молодежь будут обучать тактике выживания в условиях дикой природы в Доме Юнармии
Почти 2 млн рублей присвоила жительница Ингушетии с использованием поддельных платежных документов

Главное

Яндекс.Метрика

 