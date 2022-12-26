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В МВД по Ингушетии призвали покупать пиротехнику в специализированных магазинах

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В МВД по Ингушетии призвали покупать пиротехнику исключительно в специализированных магазинах и других торговых точках, где продается только сертифицированная продукция.

«Покупка некачественных фейерверков, а также их неправильное применение может привести к далеко не праздничным последствиям», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей название завода-изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием. Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию.

Хлопушки не следует применять вблизи пламени свечей. Это может привести к воспламенению конфетти или серпантина. При выборе места для запуска фейерверка лучше отдать предпочтение большой открытой площадке, свободной от деревьев и построек. По соседству, в безопасном радиусе, не должно быть стоянок автомашин, проводов, жилых домов — пиротехника может попасть на балкон или выбить стекла.

Правоохранители обращаются к жителям с просьбой не быть равнодушными и сообщать в полицию о фактах продажи пиротехники несовершеннолетним. Вы можете обратиться по телефону дежурной части МВД по республике 8 (8734) 55-01-54 либо 02.

Помните, сообщив о контрафактной пиротехнике, можно предотвратить возможные несчастные случаи при ее использовании, особенно среди детей и подростков. Кроме того, работникам торговых точек необходимо помнить: продавать пиротехнические изделия посетителям, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение), запрещено, говорится в релизе.

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