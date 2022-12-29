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В МВД по Ингушетии призвали проявлять бдительность в праздничные дни

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В МВД по Ингушетии призвали жителей республики проявлять бдительность в праздничные выходные дни.

В качестве камуфляжа для взрывных устройств преступники используют обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, мобильные телефоны и так далее, говорится в релизе.

«Если вы обнаружили подобный предмет в транспорте, на лестничных площадках, в подъездах, в учреждениях и общественных местах, и он показался вам подозрительным, не оставляйте этот факт без внимания», — отметили в ведомстве.

Во всех перечисленных случаях: нельзя прикасаться к находке и передвигать ее. Необходимо зафиксировать время обнаружения, предупредить людей, чтобы они отошли как можно дальше и дождаться
прибытия оперативно-следственной группы.

Во всех случаях нужно немедленно сообщить по телефону дежурной части 8 (8734) 55-01-54, 8 (8734) 55-20-06 «02» или по единому круглосуточному телефону «доверия» МВД по Ингушетии 8 (8734) 55-04-99.

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