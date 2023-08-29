В МВД по Ингушетии призвали водителей и пешеходов к соблюдению ПДД 1 сентября

Большое скопление людей возле образовательных организаций и на территориях школ, наряду с ожидаемым ростом плотности дорожного движения в этот день, способствуют рискам ДТП, отметили в пресс-службе ведомства.

«Полиция Ингушетии в этот день, как и всегда, примет меры для поддержания правопорядка и обеспечения безопасности. Вместе с тем действия правоохранителей наиболее эффективны в условиях поддержки населения», — добавили в МВД по региону.