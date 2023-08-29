Безопасность

В МВД по Ингушетии призвали водителей и пешеходов к соблюдению ПДД 1 сентября

0

В МВД по Ингушетии напомнили о начале нового учебного года 1 сентября и настоятельно рекомендовали жителям и гостям региона неукоснительно соблюдать необходимые меры собственной безопасности и ПДД.

Большое скопление людей возле образовательных организаций и на территориях школ, наряду с ожидаемым ростом плотности дорожного движения в этот день, способствуют рискам ДТП, отметили в пресс-службе ведомства.

«Полиция Ингушетии в этот день, как и всегда, примет меры для поддержания правопорядка и обеспечения безопасности. Вместе с тем действия правоохранителей наиболее эффективны в условиях поддержки населения», — добавили в МВД по региону.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрановском районе Ингушетии проверили жалобу на самозахват земли
Юные ингушские пловцы успешно выступили на открытом турнире в Нальчике
В Ингушетии состоялся сход жителей сельского поселения Галашки
За семь месяцев в ДТП в Ингушетии погибло 43 человека
Горсовет победил на брейн-ринге к годовщине образования Карабулака
В Ингушетии за неделю произошло 43 пожара
Первый ДК появился в 200-летнем предгорном ингушском селе Даттых
Глава Ингушетии выразил соболезнования родным руководителя Миннаца республики
В Мариуполе откроют представительство Ингушетии для координации работы землячеств и бизнеса
В Ингушетии пройдет отборочный этап фестиваля «Белая трость»
В селе Али-Юрт Ингушетии реконструируется мусульманское кладбище

Главное

Яндекс.Метрика

 