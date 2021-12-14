Госуслуги

В МВД по Ингушетии призвали водителей получать права через портал государственных услуг

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Заместитель министра внутренних дел по Ингушетии Василий Понамарев проверил условия предоставления государственных услуг Межрайонным регистрационно-экзаменационным отделением Госавтоинспекции. В то же время в МВД призвали водителей получать права через портал государственных услуг.

По поручению главы МВД по республике Михаила Коробкина его заместитель осмотрел зал приема и выдачи документов, экзаменационный класс, побеседовал с гражданами, чтобы выяснить, как соблюдается очередность и своевременность предоставления услуг в сфере выдачи водительских удостоверений, а также при оформлении транспортных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

«Напоминаем, что для удобства граждан создан Единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг: www. gosuslugi. ru. Портал государственных услуг позволяет выбрать удобное время для визита и не стоять в очередях. Также на портале реализована возможность электронной оплаты госпошлин», — отметили в пресс-службе МВД по региону.

Для получения необходимой государственной услуги следует зарегистрироваться на портале, подать соответствующее заявление и оплатить пошлину. После указанных действий заявителю остается только ждать приглашения ответственного за предоставление государственной услуги сотрудника полиции, который укажет день, место и время приема.

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